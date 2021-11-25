Бойцы ОМОН схватились за автоматы при виде журналиста, попытавшегося снять выход генпрокурора из ГД

Выступивший в Государственной думе по вопросу резонности возбуждения уголовного дела в отношении депутата КПРФ Валерия Рашкина генеральный прокурор Игорь Краснов покинул здание парламента через центральный вход.

При этом при виде журналиста SOTA, который приблизился к выходу с фотоаппаратом в руке, сопровождавшие высокопоставленного силовика бойцы ОМОН передёрнули затворы автоматов и закричали "Не снимать!". Чем обосновано данное требование — не ясно, потому что закон не запрещает снимать силовиков при исполнении своих обязанностей.

Краснов, напомним, выступая с Госдуме, заявил, что для привлечения Рашкина к ответственности по статье о незаконной охоте есть все необходимые на то основания.

Коммуниста в итоге лишили депутатской неприкосновенности.

Фото: SOTA / Telegram