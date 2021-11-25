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Новости 16:20

Бойцы ОМОН схватились за автоматы при виде журналиста, попытавшегося снять выход генпрокурора из ГД

фото ЗакС политика Бойцы ОМОН схватились за автоматы при виде журналиста, попытавшегося снять выход генпрокурора из ГД

Выступивший в Государственной думе по вопросу резонности возбуждения уголовного дела в отношении депутата КПРФ Валерия Рашкина генеральный прокурор Игорь Краснов покинул здание парламента через центральный вход.

При этом при виде журналиста SOTA, который приблизился к выходу с фотоаппаратом в руке, сопровождавшие высокопоставленного силовика бойцы ОМОН передёрнули затворы автоматов и закричали "Не снимать!". Чем обосновано данное требование — не ясно, потому что закон не запрещает снимать силовиков при исполнении своих обязанностей.

Краснов, напомним, выступая с Госдуме, заявил, что для привлечения Рашкина к ответственности по статье о незаконной охоте есть все необходимые на то основания.

Коммуниста в итоге лишили депутатской неприкосновенности.

Фото: SOTA / Telegram


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