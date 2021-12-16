"Живу в центре Москвы с миллиардерами": Суд отказался освободить Ивана Сафронова из СИЗО

Первый апелляционный суд Москвы оставил в силе решение о продлении ареста бывшему журналисту "Коммерсанта", советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, передает Русская служба Би-би-си.

Это было первое заседание суда по делу Сафронова, на которое впервые за долгое время пустили близких журналиста, его друзей и журналистов. Он успел сказать им несколько слов и поздравить с наступающим Новым годом, пожелав ничего не бояться.

"Когда-нибудь это дело рассекретят, и мы все очень сильно посмеемся. Надеюсь, это будет не через дцать лет", — сказал Сафронов.

Говоря об условиях содержания в СИЗО "Лефортово", Сафронов пошутил, что там "приятная компания".

"Живу в центре Москвы с миллиардерами, сплю сколько хочу, ем сколько хочу. Не жизнь, а сказка. Глядишь, войду в состав теневого правительства", — добавил он.

По словам Сафронова, главное, что он понял за полтора года в СИЗО, это "то, что нельзя идти на сделку с совестью".

Сафронов был задержан в июле 2020 года. По версии следствия, он якобы передал в 2017 году чешским спецслужбам секретную информацию об обороне и безопасности России. Спецслужбы считают "вербовщиком" чеха Мартина Лариша. Сафронов рассказывал, что он — его приятель и коллега, с которым они обсуждали международные отношения и политику, "как правило, за кружкой пива" и для информационного агентства которого он писал материалы.

В ноябре сообщалось, что расследование дела Сафронова завершено. Выяснилось, что в его деле появился новый эпизод: якобы Сафронов в 2015 году передал политологу Демури Воронину сведения о деятельности войск РФ в Сирии, а тот передал информацию сотрудникам Цюрихского университета Швейцарии и правоохранителям Германии. Воронин также арестован по подозрению в госизмене.

Фото: Иван Сафронов / Facebook