Задержанному фотографу Sota пригрозили арестной статьей

Петербургский фотокорреспондент Sota Иван Петров, задержанный на акции противников войны у Гостиного двора 2 марта, сообщил, что в полиции на него пообещали составить протокол об организации массового одновременного пребывании граждан в общественном месте, повлекшее нарушение общественного порядка (ч. 1 ст. 20.2.2).

Петров сообщил ЗАКС.Ру, что находится в отделе № 29. По его словам, другим задержанным вменяют ту же статью.

Она предусматривает арест на срок до 15 суток, штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 100 часов.

Редакция Sota заявила, что Петров вел съемку во время акции и никаких стихийных собраний не организовывал. У журналиста был специальный жилет, пресс-карта и каска с надписью "Пресса". В тот же вечер у Гостиного двора была задержана фотограф Ника Самусик, у которой также была пресс-карта Sota.

Всего, по данным "ОВД-Инфо" (проект включен в реестр незарегистрированных организаций – иноагентов), на петербургской акции задержали 332 человек.

Фото: Михаил Масленников