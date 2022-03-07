Другороссам не дали провести митинг в поддержку армии

Днем 7 марта площадь у Финляндского вокзала оказалась закрыта для посещения из-за работ по уборке снега и наледи. Коммунальщиков Калининского района охраняли сотрудники полиции. "Лимоновцы" на этом месте планировали провести митинг в поддержку российских войск, задействованных в "специальной военной операции" на Украине.

По периметру площади выставили высокие ограждения, на которых висели объявления с требованием не заходить за забор из-за проводимых работ. Обращение было подписано СПХ Калининского района. Поблизости стояло несколько КамАЗов Росгвардии, а также дежурил ОМОН. Полицейские возле ограждения сказали корреспонденту ЗАКС.Ру, что попасть на площадь не получится и пообещали "познакомиться поближе", если журналист продолжит докучать им своими вопросами.

К двум часам к площади начали подходить люди, пожелавшие поддержать российскую армию. Среди них был мужчина с советским флагом, который ему так и не удалось развернуть. На самой площади в это время работал одинокий трактор и самосвал. Позже к площади пришли лидер петербургского отделения незарегистрированной партии "Другая Россия Э. В. Лимонова" Андрей Дмитриев вместе с главой "РОТ-Фронта" Виктором Тюлькиным. С ними пришли около 50 соратников.

Увидев препятствие в виде полиции и коммунальщиков, они направились к силовикам, чтобы выяснить причины такого внезапного благоустройства. Полиция рассказала, что Дмитриеву неоднократно отказывали в проведении публичных мероприятий во время пандемии коронавируса и попросила у собравшихся разойтись. Лидер "лимоновцев" согласился с требованием правоохранительных органов и обратился к единомышленникам.

— Патриоты у нас вообще законопослушные люди, поэтому в большинстве своём не вышли на мероприятие. Они ждут согласования, которое, к сожалению, не дают из-за ковида. Сегодня мы в конфронтацию с полицией вступать не будем. <…> Мне очень странно, что мероприятия в поддержку России и против фашизма проводятся в разных странах. В Сербии, в Ливане были митинги. В России — ничего нельзя. Даже в поддержку российской армии, - сказал Дмитриев.

На вопрос о том, где русским патриотам выражать свою позицию, полицейский предложил сделать это дома. Дмитриев сказал, что будет пытаться получить согласование от городских властей на проведение мероприятия в другую дату.

— Все держим связь, подаем заявку после праздников, - добавил Тюлькин.

После этого на площади остались лишь полицейские и коммунальщики.

Напомним, в Петербурге уже прошло несколько акций в поддержку признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. У полиции к ним вопросов не возникло. Так, около 1,5 тысячи молодых людей выстроились на Дворцовой площади во фразу "Своих не бросаем". Среди молодёжи были участники провластных объединений и "Молодой гвардии Единой России". Ещё одна акция с бывшим депутатом Госдумы от "Единой России" Сергеем Вострецовым прошла на Сенатской площади.











текст и фото - Константин Леньков