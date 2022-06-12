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Новости 12:48

В центре Петербурга заметили граффити с Петром I и Z-символикой

фото ЗакС политика В центре Петербурга заметили граффити с Петром I и Z-символикой

В Центральном районе Петербурга, на пересечении Моховой улицы и улицы Пестеля накануне вечером появилось цветное настенное изображение. На нем запечатлен основатель города Петр I, чье 350-летие праздновалось на неделе, с подписью "воzвращать и укреплять". На арт-объект обратило внимание сетевое издание Sota.

По всей видимости, подпись отсылает к недавнему выступлению президента Владимира Путина перед молодыми предпринимателями, где он заявил, что первый российский император не отторгал, а возвращал территории.

Использованная авторами граффити латинская буква Z стала одним из главных символом российской военной спецоперации на Украине, начатой 24 февраля.

фото: SOTA / Telegram


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