ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:54

Помимо ареста, участнице акции "Нам не отмыться от крови" достался штраф

фото ЗакС политика Помимо ареста, участнице акции "Нам не отмыться от крови" достался штраф

Суд в Москве оштрафовал на 15 тысяч рублей активистку Людмилу Анненкову, которая в конце мая стала участницей акции под названием "Нам не отмыться от крови". Как сообщает издание Sota, протокол на нее составили по "митинговой" статье 20.2 КоАП.

Напомним, что ранее Анненкова в связи с перформансом провела семь суток в спецприемнике по статье о неповиновении полиции, причем суд дважды возвращал силовикам составленный на нее протокол. Второй участнице акции Надежде Перовой тоже достался штраф и административный арест. Москвичек привлекли к ответственности за то, что они встали возле здания МИД в белых платьях, запачканных кроваво-красной краской.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости27 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама