Помимо ареста, участнице акции "Нам не отмыться от крови" достался штраф

Суд в Москве оштрафовал на 15 тысяч рублей активистку Людмилу Анненкову, которая в конце мая стала участницей акции под названием "Нам не отмыться от крови". Как сообщает издание Sota, протокол на нее составили по "митинговой" статье 20.2 КоАП.

Напомним, что ранее Анненкова в связи с перформансом провела семь суток в спецприемнике по статье о неповиновении полиции, причем суд дважды возвращал силовикам составленный на нее протокол. Второй участнице акции Надежде Перовой тоже достался штраф и административный арест. Москвичек привлекли к ответственности за то, что они встали возле здания МИД в белых платьях, запачканных кроваво-красной краской.