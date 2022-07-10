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Новости 14:19

Двоих осужденных канских подростков исключили из реестра экстремистов и террористов

фото ЗакС политика Двоих осужденных канских подростков исключили из реестра экстремистов и террористов

Из перечня экстремистов и террористов, который ведет Росфинмониторинг, исчезли имена так называемых канских подростков Богдана Андреева и Дениса Михайленко, осужденных по статьям, связанным с террористической деятельностью. Из трех несовершеннолетних россиян, фигурирующих в деле, в реестре остался только 16-летний Никита Уваров, о чем пишет Sota.

Напомним, что задержанным в 2020 году подросткам вынесли приговоры в феврале. Никите Уварову, Богдану Андрееву и Денису Михайленко инкриминировали незаконное хранение и ношение взрывчатки (ст. 222.1 УК), изготовление (ст. 223.1 УК) и прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК). Реальный срок получил только Уваров. Силовики, расследуя дело, обнаружили среди прочего в переписке молодых людей призывы к нападению на здание ФСБ в игре Minecraft. Подростки также поддерживали физика Азата Мифтахова, который получил реальный срок по обвинению в нападению на офис "Единой России".

В Петербурге неоднократно устраивались акции солидарности с подростками из Канска.


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