Сын профессора Соловья намерен участвовать в муниципальных выборах в Москве

Сын экс-профессора МГИМО Валерия Соловья Павел собирается принять участие в московских муниципальных выборах в команде политика Романа Юнемана, делится SOTA в своём Telegram-канале.

Соловья уже зарегистрировали кандидатом-самовыдвиженцем по округу № 1 района Ясенево.

SOTA напоминает, что в день, когда началась военная спецоперация России на Украине, Юнеман высказался в её поддержку, выразив уверенность в преимуществе страны, в которой он живёт. Позднее он занял нейтральную позицию.

Напомним также, что в феврале текущего года и старшего, и младшего Соловьёв сначала обыскивали, а потом доставляли на допрос в СК в рамках дела по статье 282 УК РФ – "Возбуждение ненависти или вражды".