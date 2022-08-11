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Новости 11:46

Горсуд Петербурга отказался удовлетворять апелляцию на арест художницы Скочиленко

фото ЗакС политика Горсуд Петербурга отказался удовлетворять апелляцию на арест художницы Скочиленко

Городской суд Петербурга не стал удовлетворять апелляционную жалобу на содержание под стражей художницы Александры Скочиленко, информирует SOTA.

В суде оспаривался её арест ещё до конца июля, который с тех пор пролонгировали до сентября.

Присутствовавшим на заседании не дали возможности поговорить с художницей по видеосвязи.

Напомним, Александру Скочиленко задержали в середине апреля. Поводом для её уголовного преследования стала пацифистская акция, которую она провела. Она поменяла несколько ценников в супермаркете на листовки, в которых, по версии силовиков, содержались недостоверные данные о ходе специальной военной операции на Украине. Она стала первой арестованной фигуранткой дела о фейках про армию в Петербурге.

ЗАКС.Ру подробно рассказывал о деле Скочиленко.


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