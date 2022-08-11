Горсуд Петербурга отказался удовлетворять апелляцию на арест художницы Скочиленко

Городской суд Петербурга не стал удовлетворять апелляционную жалобу на содержание под стражей художницы Александры Скочиленко, информирует SOTA.

В суде оспаривался её арест ещё до конца июля, который с тех пор пролонгировали до сентября.

Присутствовавшим на заседании не дали возможности поговорить с художницей по видеосвязи.

Напомним, Александру Скочиленко задержали в середине апреля. Поводом для её уголовного преследования стала пацифистская акция, которую она провела. Она поменяла несколько ценников в супермаркете на листовки, в которых, по версии силовиков, содержались недостоверные данные о ходе специальной военной операции на Украине. Она стала первой арестованной фигуранткой дела о фейках про армию в Петербурге.

ЗАКС.Ру подробно рассказывал о деле Скочиленко.