Журналистку SOTA Арефьеву собираются оштрафовать за освещение пацифистской акции

Корреспондентку издания SOTA Викторию Арефьеву задержали в Петербурге 16 августа. На нее составили административный протокол по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП) за освещение пацифисткой акции в Ленобласти, рассказала ЗАКС.Ру сама журналистка.

После задержания ее доставили в суд во Всеволожске, но заседание отложили на утро 17 августа. По статье о дискредитации использования Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП) ей может грозить штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Акция, из-за которой задержали Арефьеву, прошла в начале августа на Пугаревском карьере, расположенном в Ленинградской области. Журналистка тогда лишь освещала акцию и не принимала в ней участие. Сотрудники полиции проигнорировали ее статус сотрудника СМИ, рассказала Арефьева.

В протоколе полицейские указали, что Арефьева разместила в Telegram-канале "ПЬЯТNIЦА" фотографии, а также привела цитату анонимных активистов. В документе также говорится, что признаки дискредитации армии правоохранители заподозрили в том, какое слово Арефьева выбрала, чтобы обозначить тематику акции.

Константин Леньков / изображение: кадр из видео SOTA