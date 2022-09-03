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Выборы - 2022

Новости 12:29

На предвыборной акции КПРФ в Москве начались задержания

фото ЗакС политика На предвыборной акции КПРФ в Москве начались задержания

В Москве проходит предвыборная политическая акция с участием депутатов Государственной думы. Как написал в своем Telegram-канале лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов, "обстановка напряженная" из-за обилия полицейских и звучащих от них предостережений.

"Не дают поставить агитационные кубы, угрожают задержаниями и штрафами", - написал он.

Между тем, издание Sota сообщает о первом задержании, случившемся после того, как силовики окружили демонстрантов. Отмечается, что митинг фактически перерос в шествие по центру российской столице.

Напомним, что Единый день голосования назначен на следующее воскресенье. Выборы регионального и муниципального уровня в некоторых субъектах РФ пройдут в три дня. КПРФ регулярно выражает протест против практики дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

фото: Сергей Удальцов / Telegram


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