Архангельский суд на 2 месяца продлил экс-фотографу штаба Навального* срок содержания в СИЗО

Архангельский областной суд счёл необходимой мерой продление срока содержания под стражей бывшего фотографа штаба Навального* Руслана Ахметшина, делится SOTA. В СИЗО активисту предстоит провести ещё два месяца.

Заседание суда 5 сентября было быстрым, так как прокурор не смог обеспечить явку свидетелей со стороны обвинения.

Во время прошлого суда допросили отца Ахметшина, во время которого он заявил, что был бы рад, если бы сын вместо пребывания в изоляторе приносил некую пользу военным в Донбассе.

Ахметшин попал в СИЗО из-за комментариев во "ВКонтакте" про День Победы. Ранее он стал сотрудничать со следствием. Кроме того, фотограф проходит свидетелем по делу об "экстремистских организациях" Алексея Навального.