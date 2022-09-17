Новосибирская поэтесса получила третий штраф из-за выражения пацифистской позиции

В Новосибирске поэтессу Каталису Гольдину в третий раз с начала военной спецоперации на Украине привлекли к административной ответственности в связи с пацифистской позицией, на что обратило внимание издание Sota. Накануне ей выписали штраф в размере 35 тысяч рублей из-за пацифистских лозунгов, опубликованных на странице "ВКонтакте", сочтя поступок дискредитирующим армию (ст. 20.3.3 КоАП).

В этом же месяце суд вынес аналогичный штраф по той же статье за то, что Гольдина демонстрировала прохожим ноутбук с пацифистскими наклейками. В марте ее оштрафовали на 10 тысяч рублей из-за участия в пацифистской уличной акции по "митинговой" статье 20.2 КоАП.

Отметим, что несколько дел по статье 20.3.3 КоАП, согласно изменениям, внесенным в законодательство в начале марта, могут трансформироваться в уголовное преследование по статье 280.3 УК. Именно таким образом поступили с уральским политиком и общественным деятелем Евгением Ройзманом, в настоящее время находящимся под следствием.