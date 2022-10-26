Архангельскому "навальнисту" дали 2,5 года реального срока по делу о реабилитации нацизма

Суд в Архангельске приговорил к двум с половиной годам колонии-поселения бывшего фотографа местного штаба Навального* Руслана Ахметшина, которого признали виновным в реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК). Как сообщает издание Sota, ему также запретили в течение трех лет администрировать сайты. Гособвинение в конце сентября запросило для него три года колонии-поселения.

В основу преследования оппозиционера легли его критические высказывания в социальной сети "ВКонтакте" о традиции празднования в России Дня Победы 9 мая. Следствие и суд сочли, что фигурант дела выразил неуважение к памятной дате, а еще опубликовал искаженные сведения о роли СССР во Второй мировой войне.

Отметим, что в мае Ахметшин, находясь под следствием, пытался покинуть Россию, но был задержан в московском аэропорту и помещен в СИЗО. Он также фигурирует как свидетель в деле о создании экстремистского сообщества.