Владимиру Кара-Мурзе* продлили арест

Суд в Москве постановил почти на три недели продлить срок содержания под стражей для политика и журналиста Владимира Кара-Мурзы*. Таким образом, как сообщает издание Sota, под стражей он останется как минимум до 12 марта.

Заседание прошло в закрытом режиме. На него смогли попасть сочувствующие арестанту депутаты Мосгордумы, с которыми приставы запретили подследственному "невербальное общение".

Кара-Мурзу*, находящегося под арестом с апреля прошлого года, преследуют уже по трем уголовным статьям: о распространении фейков про армию (ст. 207.3 УК), о государственной измене (ст. 275 УК) и сотрудничестве с нежелательной организацией (ст. 284.1 УК).

Первоначально арест политика был связан с выступлением в США, во время которого он изложил собственную версию происходящего в зоне военной спецоперации на Украине.

*Минюст внес Владимира Кара-Мурзу в единый реестр иноагентов