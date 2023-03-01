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Новости 11:44

Норму об "обезличенных" декларациях депутатов начали вводить в городской закон Петербурга

фото ЗакС политика Норму об "обезличенных" декларациях депутатов начали вводить в городской закон Петербурга

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 1 марта приняли в первом чтении законопроект, согласно которому декларации парламентариев будут публиковаться в обобщенном виде, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Парламент приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным. 

Против обезличенных отчетов о заработках выступила вице-спикер Заксобрания Марина Шишкина. Она напомнила, что в России депутаты всего двух региональных парламентов получают зарплату: Петербург и Чечня. По ее мнению, "депутаты на зарплате" должны отчитываться о доходах перед избирателями. В конце заявления она добавила, что фракция "Справедливая Россия - За правду" не будет поддерживать законопроект. Кроме того, она заверила, что члены фракции продолжат публиковать свои декларации в открытом доступе. С таким же обращением выступил глава фракции "Яблоко" Александр Шишлов

Согласно федеральному закону, сведения о доходах и имуществе будут предоставляться в обобщенном виде без упоминания имен и "данных, позволяющих индивидуализировать имущество, принадлежащее соответствующему лицу". Документ был принят Госдумой в конце января

Ранее парламентарии приняли изменения в Устав города, по которым депутатов могут лишить мандата за пропуск заседаний в течение полугода.

Константин Леньков


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