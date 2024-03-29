Суд в Москве отправил под арест журналистку Фаворскую по делу об участии в экстремистском сообществе

Басманный суд Москвы определился с мерой пресечения для сотрудницы Sota.Vision* Антонины Фаворской (настоящая фамилия — Кравцова) по делу об участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции, журналистку отправили в СИЗО на два месяца.

"Постановлением Басманного районного суда города Москвы Кравцовой Антонине Юрьевне избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть [по. — ЗАКС.Ру] 28 мая 2024 года", — сообщили в судебной пресс-службе.

Фаворской вменяется сбор материалов и изготовление роликов и публикаций для Фонда борьбы с коррупцией**. Наказание по вмененной ей статье предусматривает, среди прочего, штраф в размере 300-600 тысяч рублей или же лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Вечером 27 марта Фаворская должна была покинуть спецприемник "Сахарово", где она отбыла 10 суток административного ареста по делу о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП РФ). Вместо этого ее задержали и увезли на обыск, а затем на допрос в Следственный комитет.

*Минюст внес Sota.Vision в единый реестр иноагентов

**ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 09.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО — иностранных агентов. ФБК также внесен в реестр нежелательных организаций.

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.