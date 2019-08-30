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17:36

Явлинский испытывает скепсис относительно несанкционированных акций протеста

фото ЗакС политика Явлинский испытывает скепсис относительно несанкционированных акций протеста

Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский в интервью каналу RTVi  выразил неуверенность в своем посещении ближайшей столичной несанкционированной акции 31 августа. Объясняя причину своих сомнений, он заметил, что подобного рода мероприятия в России абсолютно бесплодны и не достигают своей цели.

"Это важная вещь, но она к сожалению не ведет ни к каким политическим изменениям. Это самовыражение. Это важный элемент жизни, гражданский активизм, но это не политика. Это как протест по Telegram, по войне с Украиной", - сравнил Явлинский.

По словам "яблочника", сегодня такие акции, как и митинги 2011-12 годов, не может принести никаких политических дивидендов. Он считает, что для политики "нужны лидеры, с которыми разговаривают, и нужны программы".

Предыдущие несанкционированные акции летом 2019 года прошли с участием Явлинского. Самыми крупными и скандальными из них оказались митинги-шествия 27 июля и 3 августа, когда людей задерживали тысячами и били, впоследствии обвиняя их в уголовных преступлениях.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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19:08    
Да, этого мало. Надо чтобы митинги переходили в политическое действие. Можно как вариант сделать общественный комитет , нужна своя служба безопасности от тех же уличных выходок, если были фальсификации избиркомом подписей для признания их недействительными - надо проверить их и обратиться в следком. Или если не поможет - выложить с согласия подписавшихся.
По поводу фабрикованных уголовных дел - разве что толпой отбить арестованного и увезти его в безопасное место.

18:45    
А есть с кем поговорить?

17:47   Виктор  
Он там был, он имеет право это говорить. Не то, что сидящие на диванах...

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