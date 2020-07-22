Члена УИК Чупрунова арестовали на 10 суток за неподчинение полицейским

Приморский районный суд Петербурга вечером 22 июля назначил 10 суток ареста участнику "Открытой России" Павлу Чупрунову по статье о неподчинении законному требованию полиции (19.3 КоАП), сообщила ЗАКС.Ру его защитница Варвара Михайлова.

Административная ответственность наложена за нежелание арестованного покинуть избирательный участок № 1802 в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, 1 июля. Чупрунов, будучи членом участковой избирательной комиссии № 1802 продолжал находиться на участке, несмотря на требование председателя комиссии Марка Коваленко удалиться.

Судя по письменным объяснениям Чупрунова, представленным в суде, его попросили покинуть помещение УИК вскоре после того как он попросил Коваленко предоставить ему общие сведения о числе участников голосования, получивших бюллетени. Комиссия решила, что ее член не может находиться на избирательном участке до предоставления документов, подтверждающих, что у него нет коронавируса. Через некоторое время в помещение прибыли полицейские и задержали Чупрунова.

Сам он заметил в суде, что при входе на избирательный участок у него измеряли температуру, а рядом с другими членами комиссии он находился в маске и перчатках. Его защитница Михайлова считает, что УИК в принципе не имела полномочий выносить подобное решение.

- Это решение было незаконным, оно было вне полномочий комиссии. Комиссия не может принимать решение об ограничении передвижения члена комиссии, - отметила Михайлова.

По словам защитницы, Чупрунов проведет в изоляторе временного содержания 8 дней, так как двое суток он уже пробыл в статусе задержанного. Михайлова планирует обжаловать решение Приморского суда.

УИК № 1802 находится на территории МО "Ланское" (бывшая "Черная речка"). Ранее Чупрунов подал иск о роспуске депутатов местного муниципального совета. Суд первой инстанции удовлетворил его частично, приняв решение о роспуске пятерых мундепов, избравшихся по округу № 2. В их число входит единоросс Василий Макаров, родной брат спикера Заксобрания Петербурга Вячеслава Макарова. Решение первой инстанции сейчас находится на стадии обжалования.

В ходе всенародного голосования по поправкам в Конституцию за изменение Основного закона страны высказались 86.46% избирателей при явке более 85%.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.