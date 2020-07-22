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20:08

Члена УИК Чупрунова арестовали на 10 суток за неподчинение полицейским

фото ЗакС политика Члена УИК Чупрунова арестовали на 10 суток за неподчинение полицейским

Приморский районный суд Петербурга вечером 22 июля назначил 10 суток ареста участнику "Открытой России" Павлу Чупрунову по статье о неподчинении законному требованию полиции (19.3 КоАП), сообщила ЗАКС.Ру его защитница Варвара Михайлова.

Административная ответственность наложена за нежелание арестованного покинуть избирательный участок № 1802 в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, 1 июля. Чупрунов, будучи членом участковой избирательной комиссии № 1802 продолжал находиться на участке, несмотря на требование председателя комиссии Марка Коваленко удалиться.

Судя по письменным объяснениям Чупрунова, представленным в суде, его попросили покинуть помещение УИК вскоре после того как он попросил Коваленко предоставить ему общие сведения о числе участников голосования, получивших бюллетени. Комиссия решила, что ее член не может находиться на избирательном участке до предоставления документов, подтверждающих, что у него нет коронавируса. Через некоторое время в помещение прибыли полицейские и задержали Чупрунова. 

Сам он заметил в суде, что при входе на избирательный участок у него измеряли температуру, а рядом с другими членами комиссии он находился в маске и перчатках. Его защитница Михайлова считает, что УИК в принципе не имела полномочий выносить подобное решение.

- Это решение было незаконным, оно было вне полномочий комиссии. Комиссия не может принимать решение об ограничении передвижения члена комиссии, - отметила Михайлова. 

По словам защитницы, Чупрунов проведет в изоляторе временного содержания 8 дней, так как двое суток он уже пробыл в статусе задержанного. Михайлова планирует обжаловать решение Приморского суда.

УИК № 1802 находится на территории МО "Ланское" (бывшая "Черная речка"). Ранее Чупрунов подал иск о роспуске депутатов местного муниципального совета. Суд первой инстанции удовлетворил его частично, приняв решение о роспуске пятерых мундепов, избравшихся по округу № 2. В их число входит единоросс Василий Макаров, родной брат спикера Заксобрания Петербурга Вячеслава Макарова. Решение первой инстанции сейчас находится на стадии обжалования.

В ходе всенародного голосования по поправкам в Конституцию за изменение Основного закона страны высказались 86.46% избирателей при явке более 85%.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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