Задержанных до протестов в Петербурге журналистов начали отпускать из отделений полиции

Журналистов Sota Vision Петра Иванова и Анастасию Карпину отпустили из 74-го отдела полиции, сообщил Иванов ЗАКС.Ру.

По его словам, полицейские составили на них рапорты и сфотографировали. Вместе с журналистами отпустили редакторов Telegram-каналов Яна Кутина и Андрея Макашова.

Тем временем в 55-м отделе полиции в Колпино остается корреспондент "Медиазоны" Давид Френкель. По его словам, сначала его хотели отпустить без претензий, а потом с ним заговорил сотрудник полиции, спрашивая, зачем он "призывал к чем-то".

"Что если я оппозиционер, то зачем я прикрывался прессой", - пересказал Френкель. У него были все требуемые для работы журналиста документы и опознавательный знак – жилет с надписью "Пресса", выданный Союзом журналиста Петербурга.

Обновлено 17:04 Френкель сообщил, что его отпустили из отдела полиции с протоколом о доставлении.

RTVI сообщает, что их корреспондента Михаила Шептуна отпустили из отдела полиции.

Напомним, полицейские задерживали сотрудников СМИ на Сенатской площади еще до акции протеста, хотя у журналистов были при себе и документы, и опознавательные знаки прессы.

В Петербурге продолжается акция в поддержку арестованного политика Алексея Навального. Протестующие идут по Невскому проспекту, часть направляется к Марсову полю. Силовики перекрывают движение, стараясь не допустить прохода граждан. Число участников оценивается не менее чем в 8 тысяч человек, по данным "Апологии протеста", задержаны не менее 270 человек.