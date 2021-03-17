СК допросил муниципального депутата по делу о перекрытии дорог на несогласованной акции

Следователь провел допрос муниципального депутата МО "Морской" Натальи Камолинковой по делу о перекрытии улиц на протестных зимних акциях, сообщает Sota Vision. По информации сетевого издания, допрос проводился 16 марта.

Камолинкова рассказала Sota Vision, что следователь интересовался, чем она занималась и где была во время протестов 23 января, 31 января и 2 февраля. Адвокат мундепа Даниил Семенов в разговоре с изданием отметил, что вопросы Камолинковой задавались общие. Их могут задать любому человеку, который так или иначе связан с политической жизнью Петербурга, считает защитник депутата.

Камолинкова и ее адвокат также рассказали, что следователь интересовался определенными персонами и насколько хорошо мундеп с ними общается. По информации Штаба Навального в Петербурге, речь шла о главе штаба Ирине Фатьяновой, главе "Альянса учителей" Данииле Кене, члене Либертарианской партии России и депутате МО "Владимирский округ" Денисе Луговском и других.

Луговский на своей странице в Twitter привел более полный список персон. Среди них член КПРФ Александр Тонконогов, член ЛПР Алексей Барич, активист "Весны" Алексей Верещагин, депутат МО "Малая Охта" Василий Кунин и активист "Весны" Тимофей Тумашевич.

В разговоре с ЗАКС.Ру Луговский напомнил, что им и другими перечисленными правоохранительные органы интересовались и во время допросов активистов после акций. Муниципальный депутат сообщил, что с ним ни следствие, ни полицейские не связывались. Не обращались они и к Фатьяновой с Баричем, добавил мундеп. По его мнению, вопросы об определенном круге лиц могут свидетельствовать о том, что именно их хотят сделать подозреваемыми по делу.

- Мое предположение заключается в том, что эти люди впоследствии могут проходить уже как подозреваемые. Если в результате каких-то следственных мероприятий полиция сможет найти на них какую-то информацию, в чем я, в принципе, сомневаюсь, потому что перекрытие дорог никто не организовывал, в таком случае они могут начать проходить по этому делу как подозреваемые, - считает Луговский.

Напомним, 25 января Следственное управление УМВД по Центральному району Петербурга возбудило уголовное дело о создании помех движению пешеходов и автотранспорта (ч. 1 ст. 267 УК РФ) на акции 23 января. На данный момент отсутствует публичная информация о наличии подозреваемых в деле.

София Саттарова