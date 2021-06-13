Картину Крисевича продали за 50 тысяч рублей на выставке-аукционе "20.2"

Работа художника-акциониста Павла Крисевича, отправленного 13 июня в СИЗО на два месяца после перфоманса на Красной площади, была продана на выставке-аукционе "20.2" в пространстве "Ребра Евы" за 50 тысяч рублей, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Вырученные на мероприятии деньги планируется направить политзаключенным, в том числе и самому Крисевичу.

Стартовая цена за картину была предложена в размере 2 тысяч рублей. Свою ставку сделал и муниципальный депутат МО "Коломна" Илья Киселев ("Яблоко"), но работа Крисевича ушла участнику аукциона, сделавшему большую ставку онлайн. Уже два часа в помещение, где проходит аукцион пытаются попасть полицейские. Организаторы мероприятия закрылись и не впускают силовиков. В зале находится примерно 25 человек, в том числе представители СМИ. Снаружи также собралась толпа. В аукционе принимают участие и те, кто находится внутри здания, и люди, собравшиеся во дворе, и онлайн-пользователи.

Примерно в 18:15 полицейские отключили свет в помещении выставки, от их попыток вломиться внутрь сыпалась штукатурка.

Художник-акционист Павел Крисевич был задержан на Красной площади в Москве 11 июня после устроенного им перфоманса в поддержку политзаключенных. Во время акции Крисевич произвел несколько выстрелов из охолощенного оружия. Вместе с ним была задержана журналистка Sota.Vision Ника Самусик, освещавшая события. Оба они стали подозреваемыми по делу о хулиганстве, совершенном группой лиц (ч.2 ст.213 УК РФ). Кричевича в качестве меры пресечения отправили в СИЗО, Самусик отпустили под обязательство о явке.

Константин Леньков