ВС РФ счёл, что на Дальнем Востоке Фургал может повлиять на судей, и перенёс рассмотрение дела в Подмосковье

Верховный суд РФ решил перенести рассмотрение дела бывшего краевого губернатора Сергея Фургала из Хабаровска в Подмосковье, информирует SOTA.

Решение ВС РФ обосновал тем, что на Дальнем Востоке Фургал якобы сможет повлиять на общественное мнение и местных судей.

Кроме того, всем участникам разбирательства продлили меры пресечения на полгода, до 28 апреля.

Не так давно Следственный комитет предъявил хабаровскому политику обвинение в окончательной редакции. Его обвиняют в убийстве двух предпринимателей по найму, покушении на жизнь ещё одного бизнесмена и незаконном хранении оружия.

Фургал был задержан 9 июля 2020 года в бытность губернатором Хабаровского края. Свою вину в обозначенных выше преступлениях он категорически отрицает.

После ареста жители Хабаровского края не менее полугода каждый день выходили на акции протеста в его поддержку и высказывали недовольство назначенным вместо него врио губернатора Михаилом Дегтярёвым.