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Новости 11:58

Навальный подал ещё один иск к ИК-2 Покрова, оспаривая действия должностных лиц

фото ЗакС политика Навальный подал ещё один иск к ИК-2 Покрова, оспаривая действия должностных лиц

Пребывающий в исправительной колонии № 2 в Покрова оппозиционер Алексей Навальный подал уже пятый иск к учреждению. Информацию об этом обнаружил телеграм-канал ЧТД в картотеке дел местного суда.

На этот раз политик оспаривает действия должностных лиц администрации колонии, которые не конкретзируются. Отметим, что жалоба не связана с ненадлежащими условиями содержания.

В ноябре Навальный обратился с ещё одном иском в суд, в котором потребовал признать незаконным решение поставить его на профилактический учет как "лицо, исповедующее экстремистскую идеологию".

До этого политик подавал ещё три иска к колонии, однако ни один из них не был удовлетворен.


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