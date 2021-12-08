Навальный подал ещё один иск к ИК-2 Покрова, оспаривая действия должностных лиц

Пребывающий в исправительной колонии № 2 в Покрова оппозиционер Алексей Навальный подал уже пятый иск к учреждению. Информацию об этом обнаружил телеграм-канал ЧТД в картотеке дел местного суда.

На этот раз политик оспаривает действия должностных лиц администрации колонии, которые не конкретзируются. Отметим, что жалоба не связана с ненадлежащими условиями содержания.

В ноябре Навальный обратился с ещё одном иском в суд, в котором потребовал признать незаконным решение поставить его на профилактический учет как "лицо, исповедующее экстремистскую идеологию".

До этого политик подавал ещё три иска к колонии, однако ни один из них не был удовлетворен.