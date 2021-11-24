Навальный хочет через суд оспорить свою постановку на учёт как склонного к экстремизму

Политик Алексей Навальный подал иск к покровской ИК-2, в которой он вынужден отбывать срок, в надежде оспорить свою постановку на профилактический учёт как "исповедующего экстремистскую идеологию и склонного к совершению преступлений террористического характера и экстремистской направленности", информирует ТАСС.

Оппозиционер подавал к ИК-2 Покрова уже несколько исков, оспаривая отказ в выдаче ему книг и газет, а также цензурирование последних. Эти заявления он впоследствии отозвал, так как его требования исполнили. Ещё один иск касался постановки его на учёт как склонного к побегу - его впоследствии отклонили.

Напомним, что созданные Навальным структуры в 2021 году признали экстремистскими, из-за чего они самораспустились. Отбывающий срок по делу "Ив Роше" политик нынешней осенью стал фигурантом еще одного уголовного дела, связанного с экстремистской деятельностью, после чего пошутил, что точно выйдет на свободу не позже 2051 года.