Милонов предлагает оставить QR-коды только для алкогольных и табачных магазинов

Петербургский депутат из Госдумы Виталий Милонов, рассуждая о целесообразности введения QR-кодах в публичных местах, пришел к выводу, что в мегаполисах такая система в силу разных причин не работает и что от нее нужно отказываться. Исключение он хотел бы видеть только для алкогольных и табачных магазинов, поскольку, по словам Милонова, вредные привычки ослабляют иммунитет и во многом повинны в распространении инфекции.

"Пусть там по трем QR-кодам входят, нормальные люди не ходят в эти магазины. Я не понимаю, почему бутылку водки можно купить без QR-кода, а лампочку, которая перегоререла, нужно покупать с QR-кодом. Лампочка нужнее нормальному человеку, чем бутылка водки", - рассудил единоросс в разговоре с "Эхом Петербурга".

Кроме того, Милонов заметил по западным странам, что штамм "омикрон" распространяется столь стремительно, что QR-коды не спасают от заражения.

Напомним, ранее стало известно, что петербургские чиновники собираются на заседании оперштаба по коронавирусу 20 января обсудить возможную отмену QR-кодов на входе в различные заведения и учреждения. Предстоящая дискуссия вызвана к жизни тем, что правительство и "Единая Россия" отложили дальнейшее рассмотрение в Госдуме резонансного законопроекта о повсеместном введении QR-кодов, уже принятого в первом чтении.