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Новости 16:57

Горсуд Петербурга оставил документалиста Королева в СИЗО

фото ЗакС политика Горсуд Петербурга оставил документалиста Королева в СИЗО

Городской суд Петербурга отклонил апелляцию на решение о заключении документалиста Всеволода Королева в СИЗО, информирует SOTAvision в своём Telegram-канале.

Королев отказался присутствовать на заседании в формате видеосвязи, сообщила судья, рассматривавшая жалобу. При этом адвокат Королева Мария Зырянова отметила: активист мог просто не быть уведомлен о предстоящем процессе.

Напомним, что Королеву грозит до 10 лет лишения свободы за высказывания о специальной военной операции на своей странице в соцсети "ВКонтакте". В его отношении расследуется уголовное дело о распространении фейков о Вооружённых силах РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК).

8 сентября Выборгский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство следователя о продлении ареста Королева до 11 октября.


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