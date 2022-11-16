Суд в Петербурге не стал выпускать из СИЗО режиссера Королева в рамках дела о фейках про армию

Горсуд Петербурга не стал изменять меру пресечения в рамках дела о фейках про армию, избранную для режиссера-документалиста Всеволода Королева. О том, что он останется под стражей, сообщает издание SOTAvision. Защита подследственного добивалась его перевода под домашний арест и указывала на имеющиеся у активиста проблемы со здоровьем, но это не убедило суд, который посчитал, что на свободе Королев способен продолжить "свою преступную деятельность". Сам же он считает, что основной закон страны позволяет ему критиковать военную спецоперацию.

"Это мое право, закрепленное в Конституции, и я не буду от этого отказываться", - произнес 35-летний фигурант дела в ходе заседания, прошедшего по видеосвязи.

Преследование петербуржца началось в июле из-за пацифистских постов на его личной странице "ВКонтакте". По статье 207.3 УК ему грозит до 10 лет лишения свободы, как и другим фигурантам аналогичных дел Александре Скочиленко и Марии Пономаренко, про которых он ранее снимал документальное кино.

UPD 18:15 По аналогичному делу Горсуд Петербурга отказался переводить под домашний арест копателя Олега Белоусова, которому суждено пробыть в СИЗО как минимум до 2 марта.