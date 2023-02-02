Депутат Занко предложила провести школьный урок об истории и значении георгиевской ленты

Избранная в Госдуму от Ленобласти депутат "Единой России" Ольга Занко попросила министра просвещения Сергея Кравцова в рамках цикла "Разговоров о важном" провести занятия "об истории, статусе и значении" георгиевской ленты.

"Этим символом гордятся миллионы наших соотечественников", - написала парламентарий в своем обращении.

Уроки Занко предложила организовать в апреле.

Напомним, георгиевскую ленту в конце 2022 года приравняли к символам воинской славы России. Ленту начали использовать после учреждения ордена Святого Георгия во время Русско-турецкой войны 1768-1784 годов.

Во время Гражданской войны она сохранилась в наградной системе белого движения, а во время Великой Отечественной стала одним из символов ВМФ СССР (под названием "гвардейской"). Черно-оранжевые ленты в годы войны также прилагались к различным вновь учрежденным наградам, таким как орден Славы и медаль "За взятие Берлина". Георгиевскую символику продолжали использовать русские эмигрантские организации и отдельные коллаборационистские объединения.