ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 18:30

Муратов* опроверг слухи о своем желании выдвинуться в президенты

фото ЗакС политика Муратов* опроверг слухи о своем желании выдвинуться в президенты

Основатель "Новой газеты" Дмитрий Муратов* прокомментировал обсуждаемую в последние две недели информацию о том, что он якобы попробует баллотироваться как кандидат в президенты в 2024 году. Медиаменеджер заверил, что циркулирующие слухи не соответствуют действительности. 

"Это странные идеи, не имеющие под собой ни малейшей основы. Не заинтересован", - приводит ответ нобелевского лауреата The Moscow Times.

В настоящее время Муратов* занят судебным спором с Минюстом из-за присвоенного ему в сентябре статуса иностранного агента.

Ранее о своих президентских амбициях с так называемого либерального фланга заявил бывший депутат Госдумы Борис Надеждин. Дата предстоящих выборов еще не назначена.

*Минюст внес Дмитрия Муратова в единый реестр иноагентов

фото: ещенепознер / YouTube (скриншот видео)


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости20 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама