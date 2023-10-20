Муратов* опроверг слухи о своем желании выдвинуться в президенты

Основатель "Новой газеты" Дмитрий Муратов* прокомментировал обсуждаемую в последние две недели информацию о том, что он якобы попробует баллотироваться как кандидат в президенты в 2024 году. Медиаменеджер заверил, что циркулирующие слухи не соответствуют действительности.

"Это странные идеи, не имеющие под собой ни малейшей основы. Не заинтересован", - приводит ответ нобелевского лауреата The Moscow Times.

В настоящее время Муратов* занят судебным спором с Минюстом из-за присвоенного ему в сентябре статуса иностранного агента.

Ранее о своих президентских амбициях с так называемого либерального фланга заявил бывший депутат Госдумы Борис Надеждин. Дата предстоящих выборов еще не назначена.

*Минюст внес Дмитрия Муратова в единый реестр иноагентов

фото: ещенепознер / YouTube (скриншот видео)