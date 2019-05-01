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14:18

Полиция припугнула активистку "Открытой России" двумя ночами в отделе

фото ЗакС политика Полиция припугнула активистку "Открытой России" двумя ночами в отделе

Задержанную на первомайском шествии демократов активистку организации "Открытая Россия" Светлану Уткину, возможно, продержат в отделе полиции двое суток, на что ей намекнули сами сотрудники МВД. Об этом сообщается в группе "Помощь задержанным". Ей вменяется участие еще в старой акции 10 февраля - "Марш матерей" - перед началом которой ее тоже задержали. Тогда она была оштрафована на 75 тысяч рублей.

"Взятого" вместе с ней рано утром 1 мая активиста "Открытой России" Павла Чупрунова из отдела отпустили с обязательством явиться вновь в назначенный час.

Всего 1 мая в Петербурге задержали несколько десятков человек, среди которых по ошибке оказался депутат ЗакСа Максим Резник, вскоре отпущенный.

После Резника задержали Андрея Пивоварова, ответственного за движение "Объединенные демократы".



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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