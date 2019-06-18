Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

11:21

Участника петербургской «Открытой России» повторно задержали за баннер о Путине

фото ЗакС политика Участника петербургской «Открытой России» повторно задержали за баннер о Путине

Члена общественной организации «Открытая Россия» и движения «Весна» Петра Трофимова доставили в 71 отдел полиции утром 18 июня. Активист вел прямую трансляцию своего задержания в Facebook.

Судя по видео, операцией по задержанию Трофимова руководил заместитель начальника 71 отдела.

Позже участник «Открытой России» Павел Чупрунов сообщил ЗАКС.Ру, что интерес полиции связан с акцией, которую Трофимов провел больше недели назад: активист вывесил на мосту баннер с надписью «Путин сказочный или реальный?»

10 июня Трофимова и другую участницу «Весны» Александру Лобовикову задержала полиция. Им вменили статью 20.2.2 КоАП (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). Участник «Открытой России» рассказал, что при задержании его заковали в наручники, а в отделение заставляли раздеваться догола.

На следующий день, 11 июня, Петроградский районный суд не стал рассматривать дела активистов и вернул материалы в полицию.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

11 июня, 17:16 Задержанный за баннер с вопросом о Путине петербуржец рассказал, что его заковали в наручники

10 июня, 17:46 Суд по задержанной активистке «Весны» перенесли на 11 июня

10 июня, 15:00 В Петербурге за день задержали уже двух активистов “Весны”

10 июня, 9:28 В Петербурге рано утром задержали по КУСП оппозиционного активиста

3 июня, 12:21 Шуршев пожаловался в ЕСПЧ на задержание на первомайском шествии в Петербурге

31 мая, 19:17 Задержанным при инспекции детсада членам профсоюза Навального вменяют хулиганство

29 мая, 10:31 В аппарате Москальковой сочли провокации активистов причиной массовых задержаний на Первомае

17 мая, 18:13 Полиция задерживает ЛГБТ-активистов на площади Ленина

15 мая, 20:01 СПЧ попросил Смольный и МВД объяснить разгон первомайского шествия в Петербурге

1 мая, 22:30 Шишлов о срыве Первомая: Такие действия перед выборами вызывают вопросы о желании власти уважать мнение жителей

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


14:28    
После "раздеваться догола" надо было выкинуть его  из отделения. Сколько можно попустительствовать этим бездельникам-разрушителям.

11:38    
Полиции Питера надо действовать жёстче против прозападных экстремистов! Того же Петю и с моста можно было бы сбросить вместе с плакатом, к примеру...

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы считаете, повторятся ли на муниципальных выборах проблемы 2014 года?

Да
Нет, не будет проблем
Нет, проблемы будут новые


Все новости:
16:25 Заседание по делу "Нового величия" отложили из-за кори в столичном СИЗО

16:03 Муниципал: Замглавы администрации «Звездного» только через 9 дней узнал об объявленных в МО выборах

15:59 По решению Верховного суда семь политических партий прекратили существование

15:47 Муниципал: Вишневский: В МО Пулковский меридиан выборы назначили 9 июня

15:37 Медведеву видится правильным повышение детских пособий до прожиточного минимума

15:19 Паблик «Жизнь в Кудрово» заинтересовал Центр «Э» из-за комментариев о «Единой России»

14:59 Белковский раскрыл секрет успеха Сечина   1

14:56 СПЧ представил правительству свои меры по отказу от одноразового пластика

14:31 КС РФ запретил властям отказывать в проведении митингов из-за неуказанных мер безопасности

14:20 Милонов объяснил различия между "хорошей" и ЛГБТ-радугами

13:57 ВС РФ выступил за отмену клеток в залах судов

13:53 Муниципал: В «молчаливой» очереди у ИКМО Сосновское узнали сотрудника муниципалитета   1

13:49 Муниципал: Рабочая группа вынесла на заседание ГИК вопросы о «тайном» назначении выборов

13:33 Александр Шестун порезал себя во время судебного заседания   2

13:11 Госдума одобрила закон о приостановке ДРСМД   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.