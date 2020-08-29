Петербургские голуби начинают худеть

Повестка еженедельных акций "Кормим голубей" становится всё шире, а людей на них приходит всё меньше. 29 августа у Гостиного двора едва ли набралось 100 человек.

Традиционная субботняя акция "Кормим голубей" 29 августа стала самой малочисленной за всё время проведения подобных мероприятий в Петербурге. Они проходят у Гостиного двора каждую субботу при поддержке нескольких оппозиционных инициатив: Либертарианской партии, "Агит России", "Бессрочного протеста", "Открытой России" и других.

Каждый раз всё соответствует примерно одному и тому же сценарию. Протестные Telegram-каналы призывают людей собраться в субботу в 14-00 у Гостиного двора, чтобы высказаться по актуальным политическим вопросам. Там их встречают волонтёры, которые раздают шарики с флажками и просят подписать открытки в поддержку протестующих в том или ином регионе. Когда все открытки подписаны, а инвентарь роздан, волонтёры уходят, а акция какое-то время живёт своей жизнью. Полиция время от времени напоминает о себе и просит разойтись, но в целом смотрит на происходящее сквозь пальцы. Часа через три акция обычно начинает угасать и люди расходятся. Иногда в сценарий вносят разнообразие какие-то эксцессы: то правокаторы кинут дымовую шашку, то полиция все-таки кого-нибудь задержит, то толпа начнет кричать очень смелые лозунги.

Акции изначально задумывались в поддержку жителей Хабаровского края, с июля протестующих против ареста своего губернатора Сергея Фургала. Отсюда и название "Кормим голубей", взятое из протестного фольклора хабаровчан. Со временем на субботних встречах в Петербурге стали появляться и другие актуальные лозунги, например, за вышедших на улицы белорусов и в поддержку госпитализированного после отравления Алексея Навального.

На последней акции этого лета обсуждали также локальные проблемы. Со своими плакатами пришли противники строительства спорткомплекса в Муринском парке и порта на берегу Финского залива в Приморске.

Но даже вместе с ними народу собралось как никогда мало, меньше ста человек. Еще две недели назад, для сравнения, у Гостинки протестовало не менее трехсот петербуржцев.

Первые полчаса "Кормим голубей" проходила параллельно с городским "Фестивалем цветов". В рамках него по перекрытому Невскому проспекту маршировали военные оркестры, культуристы, джигиты, ходулисты и проезжали платформы, украшенные цветами.

По обе стороны проспекта их приветствовали сотни петербуржцев, на стоявших за их спинами людей с флагами и плакатами мало кто обращал внимание. Когда участники фестивальных колонн прошли, зрители удалились и их место заняли нацгвардейцы, которых, несмотря на немногочисленность протестующих и поставленные заранее ограждения вдоль проезжей части, все равно решили выставить шеренгой рядом с дорогой.

Полицейские вели себя традиционно для субботних акций - время от времени появлялись, напоминали в мегафон, что никаких мероприятий на этом месте не согласовано и призывали не нарушать правопорядок, а потом уходили. Не смущали их даже плакаты с надписями про "кремлевского карлика" и предложениями обменять Александра Беглова на Сергея Фургала. Гораздо активнее вели себя люди в штатском с видеокамерами в руках и наушниками в ушах. Они старались заснять лицо каждого протестующего, на этот раз это было несложно.

Второй раз подряд на акцию со своим плакатом пришли другороссы. После прошлого "кормления" представители петербургской "Другой России" троллили демократов-организаторов субботних мероприятий в соцсетях. В ответ "Агит Россия" объявила их нерукопожатыми. Несколько дней в интернете шли выяснения отношений, что не помешало другороссам в этот раз развернуть плакат "Союзное государство без Лукашенко и Путина" и простоять с ним продолжительное время.

Многие на него, кажется, просто не обратили внимания - хотя участников акции было меньше, чем обычно, от лозунгов разбегались глаза. Кто-то продолжал поддерживать защитников шихана Куштау, кто-то выступал за сохранение береговой линии Финского залива, одна из протестующих развернула традиционный белорусский бело-красно-белый флаг, а рядом с ней активист средних лет рассказывал в микрофон о достоинствах Фургала как губернатора.

К пяти часам вечера основная масса протестующих разошлась по домам. Некоторые пошли к отделению белорусского посольства, где в очередной раз собирались проживающие в Петербурге белорусы. У Гостиного двора оставалось стоять человек 20. Плакаты были уже свернуты, продолжались только споры с прохожими, которых удалось вовлечь в дискуссию этой странной акцией.

Сергей Еремеев

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