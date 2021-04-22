Фигуранту дела о перекрытии дорог в Петербурге грозит дело о нападении на силовика

Полиция считает, что фигурант дела о воспрепятствованию движению транспорта в Петербурге во время протестов мог применить силу к сотруднику правоохранительных органов во время акции 31 января, заявили в управлении МВД по Петербургу.

К 22-летнему петербуржцу сотрудники Центра "Э" пришли с обысками утром 21 апреля, а затем, задержав, увезли его в главное следственное управление МВД для "следственных действий" по ст. 267 УК РФ. "ОВД-Инфо" сообщало, что в то же время обыск проводился у Антона Дементьева, который фигурирует в деле по этой статье, возбужденном после акции протеста 23 января, и его увозили на допрос в ГСУ МВД. Идет ли речь о нем, пока неясно.

По словам полицейских, в комнате, которую арендует 22-летний молодой человек, нашли подпольную майнинговую ферму. В МВД утверждают, что о ней никто из живущих по соседству в коммунальной квартире не знал, хотя иногда соседей удивляли высокие счета за электроэнергию.

"У оперативников есть основания полагать, что указанный гражданин может быть причастен к применению насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов во время протестной акции 31 января на Пионерской площади", - заявили в МВД.

Напомним, 21 апреля в ряде городов России прошли акции с требованием оказать качественную медицинскую помощь Алексею Навальному, который на фоне серьезных проблем со здоровьем уже более трех недель держит голодовку в исправительной колонии № 2 в Покрове. В Петербурге на шествие по центру города вышли до 10 тысяч человек (официальные данные МВД — 4,5 тысячи). По данным "ОВД-Инфо", были задержаны 806 демонстрантов, всего по стране — 1786 задержанных.

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Суды Петербурга рассматривают протоколы, составленные на задержанных полицией - в основном по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП (организация массового пребывания граждан в общественном месте, повлекшее нарушение общественного порядка). В Василеостровском суде рассматриваются 18 дел, в 17 случаях суд назначил штраф в 10 тысяч рублей. В других назначают как штрафы, так и аресты.