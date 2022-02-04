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Новости 15:18

Московское бюро Deutsche Welle закрылось после решения РФ о запрете вещания в стране

фото ЗакС политика Московское бюро Deutsche Welle закрылось после решения РФ о запрете вещания в стране

В Москве прекратил работу корпункт немецкого издания Deutsche Welle: днём ранее власти Роccии приняли решение запретить вещание телекомпании по всей стране, следует из официального релиза DW.

Комплекс принятых российскими чиновниками мер является ответной реакцией на действия властей ФРГ, которые ранее ограничили вещание отечественного телеканала Russia Todae DE (RT DE) из-за того, что в новостях систематически появлялись фейки о коронавирусе.

Отметим, что Россия уже грозилась заблокировать весь YouTube на своей территории, если сервис не восстановит страницы немецкой редакции RT на видеохостинге.


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