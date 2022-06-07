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Суды арестовали имущество четверых обвиняемых в распространении фейков про армию

фото ЗакС политика Суды арестовали имущество четверых обвиняемых в распространении фейков про армию

Российские суды по ходатайству Следственного комитета вынесли решения об аресте имущества четверых россиян, обвиняемых в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ (ст. 207.3 УК РФ), сообщил 7 июня юрист Павел Чиков в своем Telegram-канале.

По его словам, все обвиняемые находятся за пределами России, обвинения предъявлены им заочно, а сами они они объявлены в международный розыск. Налагаемый арест может коснуться банковских счетов, недвижимости и транспортных средств, находящихся в собственности обвиняемых.

"Следствие ходатайствовало об аресте имущества перед судом, суд удовлетворил. УПК позволяет арестовывать имущество обвиняемых для обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа. По части 2 статьи 207.3 УК возможно наказание в виде штрафа от 3 до 5 млн рублей", — отметил Чиков.

Имена россиян, чье имущество было арестовано, юрист не указал.

С начала спецоперации МВД объявило в розыск, а суды заочно арестовали по обвинению в распространении фейков об армии нескольких россиян, находящихся за рубежом. В частности, речь идет о блогерше Веронике Белоцерковской, публицисте Александре Невзорове* и журналистах Майкле Наки и Руслане Левиеве. Коснулся ли кого-либо их них арест имущества, неизвестно.

*Минюст внес Александра Невзорова* в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


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