Суд в Архангельске прекратил дело против умершего правозащитника Сергея Мохнаткина

Исагорский райсуд Архангельска прекратил уголовное дело против активиста и правозащитника Сергея Мохнаткина в связи с его смертью в мае 2020 года, сообщила 25 июля Sota.

На требования защиты покойного о вынесении оправдательного приговора суд ответил отказом, передает издание. Как уточняет "ОВД-Инфо"*, речь шла о делах по статьям о неуважении к суду, выразившемся в оскорблении участников процесса (ч. 1 ст. 297 УК) и о насилии в отношении сотрудника ФСИН (ч. 2 ст. 321 УК), возбужденном в 2018 году.

В середине декабря 2018 года Архангельский суд отпустил Мохнаткина из-под ареста, куда его по делу о насилии против работника исправительной системы отправил Исагорский райсуд. Вскоре после этого правозащитник, жаловавшийся на избиения в колонии, оказался в больнице. Это не помешало Следственному комитету пригрозить объявлением его в розыск.

Мохнаткин скончался 28 мая 2020 года в московской больнице, где находился из-за полученной в колонии травмы позвоночника.

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