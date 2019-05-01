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1 мая, 18:15

Петербургский Первомай - 2019 - фото

Петербург 1 мая 2019 года завоевал звание лидера по числу задержаний на традиционной мирной демонстрации среди других городов России. По данным "ОВД-Инфо", в автозаки отправились 68 человек. Трое из них уехали из отделов полиции на скорой. Как прошло первомайское шествие по Невскому проспекту - в фоторепортаже ЗАКС.Ру.

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фото: Михаил Масленников



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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1 мая, 21:59   Валерий   vaslvch@mail.ru
Что за шваль там демонстрировалась, фу, как мерзко! Особенно тест для навальнёнка

Страница 1-ая (всего: 1)
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