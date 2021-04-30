Автопробег, пикник и онлайн-дискуссии: Как в Петербурге отпразднуют 1 мая

Уже второй год подряд из-за пандемии коронавируса в Петербурге не будут проводить большое шествие по Невскому проспекту в честь 1 мая. Отдельные мероприятия, посвященные празднику труда, в городе все же пройдут. Коммунисты планируют встретиться вживую, фемактивистки - провести митинг-лекторий, ЛДПР - автопробег, а некоторые организации ушли праздновать день труда в онлайн.

Губернатор Петербурга Александр Беглов продлил меры по противодействию распространения коронавируса до 30 мая. В частности, он продлил запрет на проведение публичных мероприятий. На основании этого постановления всем желавшим пройти шествием по Невскому проспекту или организовать митинг было отказано, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. В ведомстве уточнили, что всего им поступило порядка 10 заявок на подобные мероприятия. Среди подавших заявления политические партии, общественные организации и граждане, рассказали в комитете. Разглашать, кто именно подал эти заявки, в пресс-службе отказались - организации могут не желать подобной публичности.

О направлении уведомления на проведение шествия в честь Первомая на Невском проспекте ранее сообщали сторонники "Открытой России", "Красивого Петербурга", "Яблока", "Весны" и Либертарианской партии России. Лидер "Красивого Петербурга" Красимир Врански рассказал, что заявку им не одобрили из-за антикоронавирусного постановления. Никакого другого мероприятия организационная группа на 1 мая не планирует, заявили в разговоре с ЗАКС.Ру Врански и глава реготделения "Яблока" Екатерина Кузнецова.

Свое шествие в Петербурге пыталось согласовать региональное отделение КПРФ, рассказал ЗАКС.Ру первый секретарь Комитета петербургского отделения партии Роман Кононенко. По его словам, им также отказали из-за постановления правительства города. Поэтому петербургские коммунисты решили присоединиться к своим соседям из Ленинградской области, рассказал Кононенко. Он сообщил, что согласованное шествие пройдет во Всеволожске. Начало запланировано у платформы "Всеволожская", а окончание и митинг у здания старой администрации, поделился глава КПРФ в Петербурге.

- Сейчас пытаемся собрать людей. Понимаем, что есть транспортный вопрос - до Всеволожска доехать. Кто-то на электричке поедет, кто-то еще как-то, кого-то мы довезем. Там будет оркестр, флаги наши, наглядные транспаранты, - рассказал Кононенко.

Он добавил, что заинтересовались участиев в шествии различные общественные организации - например, всеволожские дольщики. Всего Кононенко ожидает участия около 300 людей.

Заявку на шествие по главной петербургской улице подавало региональное отделение ЛДПР, но тоже получило отказ, сообщил ЗАКС.Ру заместителя координатора по идеологической работе партийного отделения Максим Стецура. Поэтому ЛДПР решило провести автопробег по кольцевой дороге от Красного села через Кронштадт, заявил Стецура. По его словам, по ходу движения местные отделения будут отделяться и заезжать в СНТ для раздачи семян "Грядка Жириновского".

Пока колонна еще собирается, но скорее всего будет около 20-30 автомобилей, рассказал Стецура.

- Флаги, символика - по-максимуму. Раз нам не дают возможность пройти по Невскому, мы проедем по городу. <...> Просто автопробег. По большей части мы просто хотим собраться, потому что давно не собирались, с соблюдением санитарных норм, на площади, чтобы не кучковаться - ограничения как были, так и остались. Помочь людям, раздать семена и хоть какое-то праздничное настроение создать тем, кто будет работать а эти дни, - поделился планами представитель ЛДПР.

Он уточнил, что до этого партия пыталась согласовать автопробег, но власти заявили о том, что это делать не надо - это не общественно-массовое мероприятие. Надо только соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим, добавил Стецура.

"Справедливая Россия" никакого большого мероприятия не планирует, рассказала ЗАКС.Ру член Совета регионального отделения партии Кристина Черемных. По ее словам, сторонники эсеров в своих дворах проведут субботники. Как и в 2020 году, партия просит людей выкладывать в социальные сети фотографии с хэштегом про 1 мая и "Справедливую Россию".

- Фотографии, связанные с деятельность партии, с их активностью в районе. Потом это все соберем и у себя тоже опубликуем, - сообщила Черемных.

Партия роста никаких мероприятий не планирует, сказал ЗАКС.Ру лидер партии в Петербурге Павел Швец. По его словам, из-за коронавируса партия решила ничего не проводить.

"Коммунисты России" пытались согласовать митинг 1 мая, но получили отказ, сообщил ЗАКС.Ру руководитель петербургского отделения Сергей Малинкович. По его словам, партия решила пойти по стопам большевиков начала XX века и организовать маёвку в парке. Встреча пройдет в формате пикника, но участники будут в одежде красного цвета обсуждать насущные вопросы, уточнил Малинкович.

- Политическое собрание на открытом воздухе, где будут, конечно, и лозунги озвучиваться, и обсуждать насущные задачи классовой борьбы, предвыборные вопросы, - рассказал представитель "Коммунистов России".

Он предположил, что на мероприятие придет около 50 человек. Обвинить их в нарушении чего-либо не получится, так как люди придут на пикник, уверен Малинкович.

Свое мероприятие намерено провести объединенное феминистское движение "Восьмая инициативная группа", сообщается в их Instagram-аккаунте. Организация написала, что хотела провести "митинг или шествие с флагами и плакатами, громкое, праздничное, политичное", но из-за давления решено организовать митинг-лекторий. Он пройдет в ДК "Розы" днем 1 мая. Выступить на мероприятии планируют муниципальная депутатка МО "Литейный округ" Ани Петрс, активистка Инна Боярова, активистка Российского социалистического движения Лера Ковалишина и другие.

В пресс-службе "Единой России" ЗАКС.Ру сообщили, что партия ничего массового не планирует. Только волонтеры и молодогвардейцы будут адресно поздравлять открытками с 1 мая ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. Все пройдет с соблюдением перчаточно-масочного режима, уточнили в пресс-службе.

Традиционно в первых рядах Первомайского шествия вместе с "Единой Россией" шли сторонники Федерации независимых профсоюзов России (ФНСР). В 2021 году они решили ограничиться "интернет перекличкой", сообщила Федерация на своем сайте. Мероприятие поддержит Ленинградская федерация профсоюзов, сообщил ЗАКС.Ру ее руководитель Владимир Дербин. По его словам, представители организации выйдут на связь в рамках "переклички" у памятника первой маевке в Петербурге.

Межрегиональный профсоюз рабочая ассоциация на 1-3 мая запланировала несколько онлайн мероприятий в честь Первомая. Как сообщается в социальных сетях профсоюза, три дня эксперты, рабочие и лидеры движений будут проводить дискуссии и конкурсы.

София Саттарова

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