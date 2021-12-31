Год быка: От дубинок до QR-кодов

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

2021 год начался с массовых протестов. За ними последовала жесткая реакция. Лидеров оппозиции посадили или выдавили из страны, их организации оказались вне легального поля. Список иностранных агентов пополнился общественниками и журналистами. В Петербурге тем временем завершилось многолетнее противостояние между ветвями власти.

Хотя новогодние каникулы в 2021 году были до 10 января, политический сезон начался только через неделю, когда в страну вернулся Алексей Навальный. За последние 5 лет он стал самой заметной фигурой в лагере оппозиции, способной мобилизовать тысячи людей по всей стране.

Навальный вернулся в Москву из Берлина, пройдя курс лечения и реабилитации после отравления в Сибири. Он прилетал, зная, что в России его ждет обвинение в нарушении условий наказания по делу "Ив Роше". Политика задержали в аэропорту, затем прямо в полицейском отделении города Химки суд назначил ему арест. Ближайший соратник оппозиционера Леонид Волков призвал россиян выходить на улицы. Людей дополнительно мотивировали к протесту двухчасовым фильмом "Дворец для Путина". Навальный и его команда сняли его еще до возвращения на родину, а опубликовали после химкинского суда. Протесты сопровождались шутками про аквадискотеку, комнату грязи, золотой ершик и другие атрибуты роскошной жизни собственников кооператива "Озеро".

Протестные акции 23 и 31 января для России были наиболее массовыми за последнее десятилетие. Ответом стали десятки уголовных и сотни административных дел. В Петербурге за насилие над полицейскими судили в основном демонстрантов, отбивавших задержанных и позволивших себе толкнуть, пнуть или ударить полицейского. Силовики, избивавшие молодежь дубинками и электрошокерами, наказаны не были. Сотрудника полиции, пнувшего в живот 54-летнюю Маргариту Юдину "не нашли".

Навального отправили в колонию на 3,5 года. Следом репрессивный каток прошелся по другим лидерам оппозиции, планировавшим участвовать в думских выборах. Бывшего лидера признанной нежелательной организации и самоликвидировавшейся "Открытой России"* Андрея Пивоварова отправили в СИЗО Краснодара по делу о постах в Facebook.

Экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова вынудили покинуть страну. Лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина признали виновным в склонении к массовым беспорядкам и назначили условный срок. В покупке растительного наркотика обвинили петербургского политика Максима Резника, планировавшего переизбираться в городское Заксобрание. Отправив депутата под домашний арест, ему не разрешили встретиться с нотариусом, и в выборах он принять участия не смог.

Параллельно давление оказывалось на журналистов, критиковавших власть. Отдельных авторов и целые редакции признавали иностранными агентами, принуждая к финансовой отчетности и маркировке всех своих информационных сообщений. Список иноагентов массово пополнили и социальные инициативы, а также отдельные активисты-общественники.

Штабы Навального** в регионах и другие аффилированные с политиком объединения в июне признали экстремистскими организациями и запретили в России. Многие сотрудники "навальнистских" и дружественных им структур приняли решение уехать из страны. Некоторых из оставшихся репрессии коснулись лично. Экс-главу уфимского штаба** Лилию Чанышеву отправили в СИЗО по делу о создании "экстремистского сообщества".

Под конец года решили ликвидировать признанный НКО-иноагентом "Международный Мемориал"***. Поводом для иска Генпрокуратуры стало неоднократное нарушение старейшей правозащитной организацией России требования о маркировке своих материалов.

Пока по всей стране громили несистемную оппозицию, в Петербурге достиг кульминации конфликт внутри элит. Завершилось противостояние между двумя твердынями: Смольным и Мариинским дворцом. Влиятельного и своевольного Вячеслава Макарова в течение года убрали сначала с должности председателя Заксобрания, а затем и с поста секретаря реготделения "Единой России".

Городской парламент возглавил бывший вице-губернатор Александр Бельский. За пару лет он прошел путь от муниципала из Курортного района до второго человека в Петербурге.

При Бельском ввели поименные голосования и взялись проверять финансовую деятельность аппарата ЗакСа. Новый спикер охотнее, чем его предшественник общается с журналистами. Он любит пошутить, не помешан на дисциплине и дресс-коде как Макаров. Бельский и сам иногда появлялся в неформальной одежде, даже на официальных мероприятиях. Однако острой критики в адрес Смольного и Кремля на заседаниях парламента теперь почти не звучит. Дискутировать депутаты стали меньше и даже предложенный губернатором бюджет поддержали едва ли не единодушно.

Парламентские выборы, на которых победили Бельский и его команда, в Петербурге как обычно прошли весело. Город на Неве подарил всей стране, если не миру, мем про троих Вишневских. Против заместителя партии "Яблоко" Бориса Вишневского выставили двух соперников, взявших имена "яблочника" и изменивших внешность, чтобы быть на него похожими. Выборы по округу оппозиционер проиграл, хотя к объективности подсчета голосов на отдельных участках есть вопросы. В ЗакС Вишневскому все равно удалось пройти по списку.

Заметным героем прошедших выборов стал депутат от ЛДПР Андрей Малков. Несмотря на поддержку городской администрации, в ночь подсчета голосов он шел четвертым. За несколько часов кандидат смог подняться на первое место, благодаря отдельным избирательным участкам с аномальными результатами. Теперь Малков отвечает в парламенте за связи с Общественной палатой и трудится над новыми законами в комитете по законодательству.

Протестовать против результатов выборов в Петербурге никто не вышел. Несистемную оппозицию к сентябрю уже задавили, а прошедшие в парламент партии не стали выводить людей на улицы. В некоторых городах страны акции недовольства в формате встреч с депутатами устраивала КПРФ. Как правило, подобные собрания получались не слишком массовыми и пресекались полицией.

Коронавирус в 2021 году не просто не был побежден, но и преподнес новые сюрпризы. В России осенью обновлялись антирекорды по смертности и по суточному приросту инфицированных. Границы все еще на замке, а вирус продолжает мутировать. Особенно опасными специалисты называли индийский и южноафриканский штаммы.

Власти Петербурга, несмотря на собственные ограничения на публичные мероприятия, летом решили собрать тысячи выпускников на праздник "Алые паруса". Примерно в то же время прошел Петербургский международный экономический форум. Выступивший на нем Владимир Путин заявил, что обстановка в городе позволяет проводить такие мероприятия без риска. Не стали отказываться и от игр чемпионата Европы по футболу.

Весь год россиян активно звали прививаться. На прививочные пункты гнали "кнутом и пряником". Работодатели предлагали вакцинированным сотрудникам дополнительные выходные и денежные вознаграждения, а государство грозило переходом на COVID-free-режим. Под конец года в регионах начали принимать постановления о допуске граждан в общественные места по QR-кодам. Коды свидетельствуют о недавно перенесенном коронавирусе или пройденном курсе вакцинации. Петербург новые правила вводил постепенно, постоянно откладывая ограничения для заведений общепита. В декабре Госдума приняла закон о QR-кодах в общественных местах в первом чтении. Затем документ было решено доработать и снова направить в регионы для обсуждения. Инициативу помимо конспирологов и антиваксеров, критиковали и многие сторонники массовой вакцинации, опасавшиеся, что семена новых запретов, брошенные на почву современных российских реалий, могут дать пагубные плоды.

*Генпрокуратура внесла организации Otkrytaya Rossia и Open Russia Civic Movement в реестр нежелательных организаций и считает "Открытую Россию" связанной с ними.

** Штабы Навального по решению суда были признаны экстремистской организацией, их деятельность запрещена в России

*** "Международный Мемориал" внесен в реестр НКО-иностранных агентов, организация ликвидирована по решению суда

Сергей Еремеев